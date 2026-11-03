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Rohtak News: नशामुक्ति अभियान को लेकर निकाला जागरूकता मार्च

Tue, 03 Nov 2026 09:25 PM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रोहतक
संवाद न्यूज एजेंसी, रोहतक Updated Tue, 03 Nov 2026 09:25 PM IST
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Awareness march held for the anti-drug campaign
रोहतक। हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण पंचकूला के निर्देशानुसार मंगलवार को जिले में नशामुक्ति जागरूकता मार्च का आयोजन किया गया। यह मार्च जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए) रोहतक की तरफ से आयोजित किया गया। जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सह-अध्यक्ष अजय तेवतिया के मार्गदर्शन में यह मार्च निकाला गया। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट-सह-सचिव डॉ. तरन्नुम खान ने इसे हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने नशे के विरुद्ध जनजागरूकता फैलाने पर जोर दिया। मार्च में नशामुक्ति अभियान के संचालक निर्मल सिंह शामिल हुए। राज्य नशामुक्ति केंद्र पीजीआईएमएस ड्रग-डी-एडिक्शन सेंटर से डॉ. विनय, डॉ. सिद्धार्थ और डॉ. सुनील राठी भी मौजूद थे। रोहतक पुलिस की टीम से एएसआई मोहन सिंह और उनकी टीम ने भी मार्च में भाग लिया। जिला शिक्षा कार्यालय से कविता नरवाल (डीईओ कोऑर्डिनेटर) भी उपस्थित थीं। संवाद
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