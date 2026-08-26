रोहतक में गद्दे के शोरूम में लगी भीषण आग

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रोहतक में आज एक बार फिर दुकानों में आग लगने की घटना सामने आई है। शहर के एक गद्दे के शोरूम में आज भीषण आग लग गई, जिससे भारी नुकसान की आशंका है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंच गई है।

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