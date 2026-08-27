Rohtak News: रोहित धनखड़ हत्याकांड के आरोपियों की गिरफ्तारी मांग, एएसपी से मिले परिजन

रोहतक। बॉडी बिल्डर रोहित धनखड़ की हत्या के मामले में परिजनों और पंचायत सदस्यों ने बुधवार को लघु सचिवालय में एएसपी आयुष यादव से मुलाकात की। उन्होंने आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग की और राजनीतिक दबाव के कारण कार्रवाई में देरी का आरोप लगाया। एएसपी ने सभी आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने का आश्वासन दिया।28 नवंबर 2025 को भिवानी में शादी समारोह में मारपीट के बाद रोहित ने पीजीआई में दम तोड़ दिया थ। पावरिया खाप के प्रधान रामकिशन पावरिया ने बताया कि एक आरोपी पकड़ा गया है जबकि विदेश भागे आरोपियों को वापस लाने की प्रक्रिया शुरू है। रोहित के चाचा सतीश धनखड़ ने भिवानी के एक नेता पर आरोपियों को बचाने के लिए दबाव डालने का आरोप लगाया। पंचायत सदस्य निर्मला चौधरी ने रोहित के दोस्त जतिन की भूमिका पर संदेह जताते हुए उसकी जांच की मांग की।