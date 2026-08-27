Rohtak News: सिटी में आज

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नगर निगम : नगर पालिका सफाई कर्मचारी संघ की हड़ताल सुबह 9 बजे।

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तहसील : द रेवेन्यू पटवार एवं कानूनगो एसोसिएशन की हड़ताल सुबह 9 बजे।

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संवाद :

पीजीआईएमएस : खेलो इंडिया की ओर से एलटी-1 में संवाद सुबह 10:45 बजे।

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सराफा भाव :

सोना : 1,59,800 रुपये प्रति 10 ग्राम

चांदी : 2,51,000 रुपये प्रति किलो

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हड़ताल