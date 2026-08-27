Rohtak News: सिटी में आज
रोहतक ब्यूरो
Updated Thu, 27 Aug 2026 02:37 AM IST
Updated Thu, 27 Aug 2026 02:37 AM IST
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हड़ताल
नगर निगम : नगर पालिका सफाई कर्मचारी संघ की हड़ताल सुबह 9 बजे।
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तहसील : द रेवेन्यू पटवार एवं कानूनगो एसोसिएशन की हड़ताल सुबह 9 बजे।
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संवाद :
पीजीआईएमएस : खेलो इंडिया की ओर से एलटी-1 में संवाद सुबह 10:45 बजे।
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सराफा भाव :
सोना : 1,59,800 रुपये प्रति 10 ग्राम
चांदी : 2,51,000 रुपये प्रति किलो
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नगर निगम : नगर पालिका सफाई कर्मचारी संघ की हड़ताल सुबह 9 बजे।
तहसील : द रेवेन्यू पटवार एवं कानूनगो एसोसिएशन की हड़ताल सुबह 9 बजे।
संवाद :
पीजीआईएमएस : खेलो इंडिया की ओर से एलटी-1 में संवाद सुबह 10:45 बजे।
सराफा भाव :
सोना : 1,59,800 रुपये प्रति 10 ग्राम
चांदी : 2,51,000 रुपये प्रति किलो