{"_id":"6ac25a23976031a38e08ba55","slug":"video-farmers-have-announced-a-mahapanchayat-on-november-29-regarding-compensation-for-high-tension-power-lines-2026-10-04","type":"video","status":"publish","title_hn":"हाईटेंशन लाइन मुआवजे को लेकर किसानों ने 29 नवंबर को महापंचायत का किया ऐलान","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

रोहतक। हाईटेंशन लाइन के मुआवजे को लेकर प्रदेश के किसान बड़े आंदोलन की तैयारी में हैं। मकड़ौली टोल के पास रविवार को पीड़ित किसानों की प्रदेश स्तरीय बैठक में 29 नवंबर को रोहतक में महापंचायत करने का फैसला लिया गया। इससे पहले हर जिले में बैठकें होंगी। भारतीय किसान कामगार अधिकार मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सितेंद्र लोहचब ने कहा कि किसानों की मुख्य मांग उचित मुआवजा है। 2024 व 2025 में मुआवजा पॉलिसी बनी, लेकिन एक ही पॉलिसी के नियमों को अलग-अलग जिलों में एसडीएम व उपायुक्त लागू नहीं कर रहे। किसानों को मार्केट रेट से वंचित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 8 अक्तूबर को पानीपत, 9 को पलवल, 12 को करनाल और 13 को फरीदाबाद में बैठक होगी। अन्य जिलों का शेड्यूल जल्द जारी होगा। जिला मुख्यालयों पर पंचायत कर प्रशासन व बिजली कंपनियों की पोल खोली जाएगी। बैठक में साहब सिंह, बलविंद्र जाटल, मनोज यादव, राकेश लोहाना, सुनील, जयराम, सूरजमल, अशोक नागर, खाप प्रधान उमेश दहिया, देवेंद्र व संजीव सहित कई नेता मौजूद रहे।

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