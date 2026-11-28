{"_id":"6b0ab87c08a2c29df3057c1a","slug":"video-chess-tournament-was-organized-in-bhaloth-rohtak-2026-11-28","type":"video","status":"publish","title_hn":"रोहतक के भालोठ में हुआ चेस प्रतियोगिता का आयोजन","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

भालौठ में प्रदेश स्तरीय चेस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसमें प्रदेश भर से करीब 150 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। दो दिवसीय टूर्नामेंट 28-29 नवंबर को संचालित रहेगी। प्रतियोगिता में विभिन्न आयु वर्गों के खिलाड़ी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन का रहे हैं। कार्यक्रम का आयोजन विद्या श्री स्कूल में किया गया।

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