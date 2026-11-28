{"_id":"6b0ab826dec2d87d6105d92d","slug":"video-second-day-of-the-dr-ramdhan-memorial-basketball-tournament-in-rohtak-2026-11-28","type":"video","status":"publish","title_hn":"रोहतक में डॉ रामधन मेमोरियल बास्केटबॉल टूर्नामेंट का दूसरा दिन","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

किलोई में आयोजित दो रामधन मेमोरियल बॉस्केटबॉल टूर्नामेंट के दूसरे दिन सुबह 10 बजे खेल शुरू हुए। प्रतियोगिता में देश भर से 10 टीम में भाग ले रही हैं। यह इस टूर्नामेंट का लगातार 40वां साल है। कार्यक्रम का आयोजन किलोई स्पोर्ट्स प्रमोशन क्लब की ओर से कराया जा रहा है। प्रतियोगिता 27 से 29 जून तक जारी रहेगी।

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