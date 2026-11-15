{"_id":"6af932bb9180944ef608856b","slug":"video-in-rewari-a-truck-overturned-onto-a-car-on-the-highway-four-members-of-a-family-died-2026-11-15","type":"video","status":"publish","title_hn":"रेवाड़ी में हाईवे पर ट्रक कार पर पलटा, एक परिवार के चार लोगों की मौत","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
रेवाड़ी में हाईवे पर ट्रक कार पर पलटा, एक परिवार के चार लोगों की मौत
दिल्ली-जयपुर नेशनल हाईवे पर बावल के बनीपुर चौक के पास शनिवार रात करीब 11:30 बजे दर्दनाक सड़क हादसे में एक ही परिवार के चार लोगों की मौत हो गई, जबकि पांच वर्षीय बच्चा घायल हो गया। चने से भरा ट्राला अनियंत्रित होकर हुंडई आई-10 कार के ऊपर पलट गया।
ट्राले के नीचे दबने से कार पूरी तरह पिचक गई और उसमें सवार लोग अंदर ही फंस गए। हादसे के बाद मौके पर पहुंचे पुलिसकर्मियों को क्रेन की मदद से ट्राला हटवाना पड़ा। कार की खिड़कियां काटकर शवों और घायल बच्चे को बाहर निकाला गया।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।