{"_id":"6af932bb9180944ef608856b","slug":"video-in-rewari-a-truck-overturned-onto-a-car-on-the-highway-four-members-of-a-family-died-2026-11-15","type":"video","status":"publish","title_hn":"रेवाड़ी में हाईवे पर ट्रक कार पर पलटा, एक परिवार के चार लोगों की मौत","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

दिल्ली-जयपुर नेशनल हाईवे पर बावल के बनीपुर चौक के पास शनिवार रात करीब 11:30 बजे दर्दनाक सड़क हादसे में एक ही परिवार के चार लोगों की मौत हो गई, जबकि पांच वर्षीय बच्चा घायल हो गया। चने से भरा ट्राला अनियंत्रित होकर हुंडई आई-10 कार के ऊपर पलट गया। ट्राले के नीचे दबने से कार पूरी तरह पिचक गई और उसमें सवार लोग अंदर ही फंस गए। हादसे के बाद मौके पर पहुंचे पुलिसकर्मियों को क्रेन की मदद से ट्राला हटवाना पड़ा। कार की खिड़कियां काटकर शवों और घायल बच्चे को बाहर निकाला गया।

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