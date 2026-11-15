रेवाड़ी में बड़ा हादसा: हाईवे पर कार पर पलटा ट्रक, एक परिवार के चार लोगों की मौत; खिड़कियां काटकर निकाले शव

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ट्राले के नीचे दबने से कार पूरी तरह पिचक गई और उसमें सवार लोग अंदर ही फंस गए। हादसे के बाद मौके पर पहुंचे पुलिसकर्मियों को क्रेन की मदद से ट्राला हटवाना पड़ा। कार की खिड़कियां काटकर शवों और घायल बच्चे को बाहर निकाला गया। विज्ञापन





ट्राले के नीचे दबने से कार पूरी तरह पिचक गई और उसमें सवार लोग अंदर ही फंस गए। हादसे के बाद मौके पर पहुंचे पुलिसकर्मियों को क्रेन की मदद से ट्राला हटवाना पड़ा। कार की खिड़कियां काटकर शवों और घायल बच्चे को बाहर निकाला गया। दिल्ली-जयपुर नेशनल हाईवे पर बावल के बनीपुर चौक के पास शनिवार रात करीब 11:30 बजे दर्दनाक सड़क हादसे में एक ही परिवार के चार लोगों की मौत हो गई, जबकि पांच वर्षीय बच्चा घायल हो गया। चने से भरा ट्राला अनियंत्रित होकर हुंडई आई-10 कार के ऊपर पलट गया।

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राजस्थान के बानपुर के आलू वाली भोलावास गांव निवासी दीपक का परिवार लंबे समय से दिल्ली में रह रहा था। परिवार के सदस्य कुछ समय पहले अपने पैतृक गांव आए थे। शनिवार को सभी आई-10 कार में सवार होकर वापस द्वारका, दिल्ली लौट रहे थे।





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चने से भरा ट्राला कार पर पलटा त करीब साढ़े 11 बजे उनकी कार बावल के बनीपुर चौक के पास फ्लाईओवर के नजदीक पहुंची। इसी दौरान चने से भरा ट्राला कार पर पलट गया। कार पूरी तरह ट्राले के नीचे दब गई और उसमें सवार लोगों को बाहर निकलने का मौका तक नहीं मिला।





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हादसे में दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस और एंबुलेंस मौके पर पहुंची। क्रेन से ट्राला उठाकर कार को बाहर निकाला गया। कार में फंसे लोगों को निकालकर बावल नागरिक अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उपचार के दौरान दीपक, सरिता, नितिन और दिव्या ने दम तोड़ दिया। घायल बच्चे का अस्पताल में उपचार चल रहा है।





प्रत्यक्षदर्शियों ने तेज रफ्तार को बताया हादसे का कारण फ्लाईओवर के पास जाम लगा हुआ था। जाम खुलने पर कार आगे बढ़ रही थी, तभी तेज रफ्तार ट्राला आया। पहले उसने एक अन्य गाड़ी को टक्कर मारी और फिर आई-10 कार पर पलट गया।



