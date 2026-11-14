Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Rewari News ›   Youth dies after being shot in a field; suicide suspected

Rewari News: खेत में गोली लगने से युवक की मौत, आत्महत्या की आशंका

Sat, 14 Nov 2026 11:35 PM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी Updated Sat, 14 Nov 2026 11:35 PM IST
विज्ञापन
Youth dies after being shot in a field; suicide suspected
खेत में मिली पिस्तौल और बीयर की बोतल। स्त्रोत: वीडियो ग्रैब
बावल (रेवाड़ी)। कसौला थाना क्षेत्र के मुकुंदपुर बसई गांव में शुक्रवार की रात 9 बजे बोहली रोड पर नहर के पास खेत में खड़ी कार के नजदीक इसी गांव के निवासी बसंत (36) का शव मिलने से सनसनी फैल गई। बसंत को गोली लगी थी और खेत में खून फैला था। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव के पास से एक कट्टा और बीयर की दो बोतलें बरामद कीं।
विज्ञापन

परिजन बसंत को रेवाड़ी के सरकारी अस्पताल ले गए जहां डॉक्टरों ने बसंत को मृत घोषित कर दिया। पुलिस प्रथम दृष्टया इसे आत्महत्या का मामला मान रही है, जबकि मृतक के भाई व पूर्व सरपंच जोगेंद्र ने तीन लोगों पर बसंत को परेशान करने का आरोप लगाया है। पुलिस आत्महत्या और अन्य संभावित पहलुओं को ध्यान में रखकर मामले की जांच कर रही है।
विज्ञापन

बसंत के भाई जोगेंद्र ने कसौला थाना पुलिस को दी गई शिकायत में बताया है कि वह गांव मुकुंदपुर बसई के निवासी हैं और चार भाई हैं। 13 नवंबर को वह निजी काम से यूपी गए थे। इसी दौरान गांव के एक व्यक्ति अजय ने फोन पर बताया कि उनका भाई बसंत नहर के पास शराब पी रहा है।
विज्ञापन
विज्ञापन

उन्होंने कहा है कि जानकारी होने पर उन्होंने अपने बेटे सौरभ को फोन कर कहा कि वह जाकर चाचा बसंत को साथ घर लाए। जब बेटा सौरभ मौके पर पहुंचा तो देखा कि उसके भाई बसंत ने कट्टा से खुद को गोली मार रखी थी। बेटे ने घटना की जानकारी दी। इसके बाद बेटा सौरभ व अन्य लोग बसंत को लेकर रेवाड़ी के सरकारी अस्पताल में पहुंचे जहां डॉक्टर ने बसंत को मृत घोषित कर दिया।

वॉयस रिकॉर्डिंग से खुलेगा बसंत की मौत का राज

बसंत की मौत के मामले में अब मोबाइल में मिली वॉयस रिकॉर्डिंग जांच का अहम हिस्सा बन सकती है। परिजनों की शिकायत के बाद अब पुलिस के सामने वॉयस रिकॉर्डिंग की जांच और उसमें सामने आने वाले तथ्यों की पड़ताल करना महत्वपूर्ण है। हालांकि, रिकॉर्डिंग में क्या बातचीत है और उसका घटना से क्या संबंध है, यह जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा।

----------
वर्जन
शुक्रवार रात करीब साढ़े नौ बजे पुलिस को सूचना मिली थी कि मुकुंदपुर बसई से बोलनी रोड पर नहर के पास एक युवक को गोली लगी है। पुलिस मौके पर पहुंची। मौके पर कट्टा और बीयर की दो बोतलें मिलीं जिन्हें कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी गई है। प्रारंभिक जांच में मामला आत्महत्या का लग रहा है। पुलिस परिजनों की शिकायत के आधार पर भी जांच कर रही है।-सतीश कुमार, प्रभारी, कसौला थाना

खेत में मिली पिस्तौल और बीयर की बोतल। स्त्रोत: वीडियो ग्रैब

खेत में मिली पिस्तौल और बीयर की बोतल। स्त्रोत: वीडियो ग्रैब

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed