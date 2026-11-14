Rewari News: मालगाड़ी की चपेट में आने से हुई मौत

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मौके पर पहुंची जीआरपी टीम को कॉरिडोर के नीचे एक ऑटो खड़ा मिला और ऊपर रेलवे ट्रैक पर एक व्यक्ति का शव पड़ा था। उनकी बड़ी बेटी की शादी 25 नवंबर को तय थी और घर में तैयारियां चल रही थीं।मौके पर पुलिस पहुंची तो हरिओम के मोबाइल पर उसकी पत्नी की बार-बार कॉल आ रही थीं। इसके बाद पुलिस ने फोन के माध्यम से मृतक के भाई को घटना की सूचना दी।हरिओम तीन भाइयों में से एक थे। हरिओम ऑटो चलाकर परिवार का पालन-पोषण करते थे। वह चार बेटियों के पिता थे और परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर थी। बड़ी बेटी की शादी में महज 12 दिन बाकी थे।जांच अधिकारी कृपाल सिंह ने बताया कि पुलिस को ट्रेन की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत की सूचना मिली थी। करीब 8 बजे पुलिस को घटना की सूचना मिली।