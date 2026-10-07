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पलवल में निकली विकसित भारत संकल्प ज्योति यात्रा, 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प
पलवल के इंडोर स्टेडियम में सेवा संकल्प अभियान के तहत जिला स्तरीय ‘सेवा ज्योति यात्रा-विकसित भारत संकल्प सभा’का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में विधायक हरेंद्र सिंह, विधायक मोहम्मद इसराइल और अन्य जनप्रतिनिधियों ने भाग लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन का वर्चुअल प्रसारण किया गया। इसके बाद सेवा ज्योति-मशाल प्रज्ज्वलित कर इंडोर स्टेडियम से आगरा चौक तक विकसित भारत संकल्प ज्योति यात्रा निकाली गई। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों ने वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने और राष्ट्र निर्माण में योगदान देने का संकल्प लिया।
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