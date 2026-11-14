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तेज रफ्तार हाईवा ने ट्रैक्टर-ट्रॉली को मारी टक्कर, दो मजदूरों की मौत

Sat, 14 Nov 2026 07:42 PM IST
Digvijay Singh
Digvijay Singh Digvijay Singh
Updated Sat, 14 Nov 2026 07:42 PM IST
Speeding dumper truck hits tractor-trolley two laborers killed
पलवल में अलीगढ़ रोड पर पेलक गांव के पास शनिवार सुबह मिट्टी से भरे तेज रफ्तार हाईवा ने ट्रैक्टर-ट्रॉली को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर के बाद हाईवा ट्रैक्टर-ट्रॉली पर पलट गया, जिसके नीचे दबकर दो मजदूरों जितेंद्र (32) और मुकेश देवी उर्फ ज्योति (40) की दर्दनाक मौत हो गई। हादसे के बाद हाईवा चालक वाहन मौके पर छोड़कर फरार हो गया। राहगीरों ने जेसीबी की मदद से दोनों को बाहर निकाला, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी।
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