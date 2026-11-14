{"_id":"6af86c3d9a3408e8730f8bff","slug":"video-speeding-dumper-truck-hits-tractor-trolley-two-laborers-killed-2026-11-14","type":"video","status":"publish","title_hn":"तेज रफ्तार हाईवा ने ट्रैक्टर-ट्रॉली को मारी टक्कर, दो मजदूरों की मौत","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

पलवल में अलीगढ़ रोड पर पेलक गांव के पास शनिवार सुबह मिट्टी से भरे तेज रफ्तार हाईवा ने ट्रैक्टर-ट्रॉली को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर के बाद हाईवा ट्रैक्टर-ट्रॉली पर पलट गया, जिसके नीचे दबकर दो मजदूरों जितेंद्र (32) और मुकेश देवी उर्फ ज्योति (40) की दर्दनाक मौत हो गई। हादसे के बाद हाईवा चालक वाहन मौके पर छोड़कर फरार हो गया। राहगीरों ने जेसीबी की मदद से दोनों को बाहर निकाला, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी।

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