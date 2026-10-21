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Palwal: Two businessmen from Maharashtra were lured to Hodal on the pretext of being offered solar structures at low prices, only to be robbed of Rs 2.04 lakh at gunpoint.
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पलवल: सोलर स्ट्रक्चर के नाम पर लूट, महाराष्ट्र के कारोबारियों से 2.04 लाख रुपये लूटे
पलवल। सोलर स्ट्रक्चर सस्ते दामों पर दिलाने का झांसा देकर महाराष्ट्र के दो कारोबारियों को होडल बुलाया और हथियार के बल पर उनसे 2.04 लाख रुपये की लूट कर ली। सीआईए होडल की टीम ने मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों से लूटी गई सोने की अंगूठी, 24 हजार रुपये नकद, वारदात में इस्तेमाल बलेनो कार और अपाचे बाइक सहित मोबाइल फोन व सिम कार्ड बरामद किए हैं। पुलिस के अनुसार, मुख्य आरोपी आसिफ के खिलाफ दिल्ली में साइबर अपराध की प्राथमिकी भी दर्ज है।
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