{"_id":"6aaeaa0a80ab5da7dc02a7b7","slug":"video-infrastructure-in-palwal-will-be-strengthened-to-provide-better-facilities-2026-09-19","type":"video","status":"publish","title_hn":"पलवल में बेहतर सुविधाओं के लिए आधारभूत ढांचे को किया जाएगा मजबूत","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

पलवल जिले में आमजन को बेहतर जनसुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए आधारभूत ढांचे को मजबूत किया जाएगा। शुक्रवार को उपायुक्त डॉ. जयेन्द्र सिंह छिल्लर ने अधिकारियों के साथ विभिन्न विभागों से जुड़ी व्यवस्थाओं की समीक्षा की। बैठक में सफाई व्यवस्था, जलनिकासी, ड्रेनेज, यातायात, सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य सहित कई मुद्दों पर चर्चा हुई। उपायुक्त ने अधिकारियों को आपसी समन्वय के साथ काम करने और समस्याओं का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

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