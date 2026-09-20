Palwal News: कासना रोड के चौड़ीकरण का काम शुरू
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 20 Sep 2026 08:11 PM IST
Updated Sun, 20 Sep 2026 08:11 PM IST
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बिलासपुर (संवाद)। कासना रोड के चौड़ीकरण का काम शुरू हो गया है। कुछ महीने पहले जेवर विधायक धीरेंद्र सिंह ने इस मार्ग के चौड़ीकरण के काम का शिलान्यास किया था। इस दौरान बताया गया था कि यह सड़क के दोनों तरफ बढ़ाई जाएगी। यह चौड़ीकरण खेरली नहर से सिरसा गोल चक्कर तक 7 किलोमीटर का होना है। काम आरंभ होने के बाद वाहन चालकों को जाम की परेशानी का भी सामना करना पड़ रहा है। सुबह शाम वाहनों की आवाजाही ज्यादा होने के कारण जाम लग जाता है। क्योंकि अब काम में तेजी आ गई है तो सड़क चौड़ीकरण का काम शीघ्र पूरा हो जाएगा।
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