Palwal News: साइबर ठगी के प्रति किया जागरूक

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दनकौर (संवाद)। द्रोणाचार्य पीजी कॉलेज में साइबर जागरूकता कार्यक्रम किया गया। इसमें जोनल साइबर सेल, ग्रेटर नोएडा और दनकौर कोतवाली की साइबर हेल्प डेस्क टीम ने छात्र-छात्राओं व शिक्षकों को साइबर अपराध से बचाव की जानकारी दी। टीम ने बताया कि किसी अनजान व्यक्ति से ओटीपी, बैंक खाते, पासवर्ड या निजी जानकारी साझा न करें। अनजान कॉल और संदिग्ध लिंक पर क्लिक करने में सावधानी बरतें। कोतवाली प्रभारी मनोज कुमार ने बताया कि साइबर ठगी होने पर 1930 पर शिकायत करें। साथ ही cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज कराएं।