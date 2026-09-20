Palwal News: भाकियू कृषक शक्ति की बैठक
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 20 Sep 2026 08:14 PM IST
Updated Sun, 20 Sep 2026 08:14 PM IST
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रबूपुरा (संवाद)। भारतीय किसान यूनियन (कृषक शक्ति) की बैठक रविवार को रौनीजा गांव में हुई। संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमन ठाकुर ने 23 सितंबर को कलेक्ट्रेट पर होने वाले किसानों के आंदोलन और घेराव कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर किसानों और ग्रामीणों को जानकारी दी गई। उन्होंने बताया कि 23 को किसान और युवा दुर्गा गोल चक्कर पर एकजुट होंगे। इसके बाद पैदल मार्च करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपेंगे। बैठक में संगठन का विस्तार करते हुए विक्रम गौड़ को मेरठ मंडल महामंत्री, बबलू को जिला सचिव, विकास को तहसील सचिव, विनोद को तहसील संगठन मंत्री और अमरपाल को ब्लॉक सचिव की जिम्मेदारी दी गई।
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