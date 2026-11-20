{"_id":"6b00515838c3ede082041977","slug":"video-gangs-that-have-become-a-challenge-for-the-police-by-repeatedly-carrying-out-robberies-and-kidnappings-in-the-district-2026-11-20","type":"video","status":"publish","title_hn":"जिले में लगातार लूट और अपहरण की वारदातों को अंजाम देकर पुलिस के लिए चुनौती बने गिरोह","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

पलवल। जिले में लगातार लूट और अपहरण की वारदातों को अंजाम देकर पुलिस के लिए चुनौती बने गिरोह तक पहुंचने में सीआईए की संयुक्त टीम को कामयाबी मिली है। पुलिस से बचने के लिए गांव पिंगौड़ के पास नाले की पटरी पर बने कोठड़े में छिपा गिरोह का एक आरोपी मुठभेड़ में घायल हो गया। डीएसपी मुख्यालय नरेंद्र खटाना के अनुसार, आरोपी देवा अपने साथी के आने का इंतजार कर रहा था। पुलिस टीम ने उसे घेरकर आत्मसमर्पण करने की चेतावनी दी तो उसने दो बार फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली उसकी दाहिनी टांग में लगी। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में उसने तीन साथियों के साथ मिलकर लूट और अपहरण की वारदातों को अंजाम देना कबूल किया है।

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