{"_id":"6afc4d5e77683fbc20061d66","slug":"video-encounter-with-police-in-palwal-one-criminal-shot-2026-11-17","type":"video","status":"publish","title_hn":"पलवल में पुलिस से मुठभेड़: एक बदमाश को लगी गोली, दो गिरफ्तार; जानें अधिकारी क्या बोले","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

जिले में मंगलवार सुबह पांच बजे पुलिस को बड़ी सफलता मिली। पलवल-हथीन रोड़ स्थित पियूश सिटी में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। बदमाशों ने पुलिस टीम पर जानलेवा हमला करने की नीयत से फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश के दाहिने पैर में घुटने के नीचे गोली लगी। पुलिस ने दोनों बदमाशों को मौके से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उनके कब्जे से एक देसी पिस्तौल, मैगजीन, एक जिंदा कारतूस और चार खाली खोल बरामद किए हैं। 24 घंटे के अंदर हुई तीन लूट और अपहरण समेत चार वारदातों में संलिप्तता स्वीकार की है।

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