{"_id":"6afb2da6a94b0901e0031a05","slug":"video-farmers-begin-indefinite-protest-demanding-restart-of-palwal-sugar-mill-2026-11-16","type":"video","status":"publish","title_hn":"फरीदाबाद: पलवल शुगर मिल चालू कराने की मांग पर किसानों का अनिश्चितकालीन धरना शुरू","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

पलवल शुगर मिल को जल्द चालू कराने की मांग को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में किसानों ने मिल परिसर में अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया। किसानों ने प्रशासन पर वादाखिलाफी का आरोप लगाते हुए कहा कि अक्टूबर के अंत तक मिल शुरू कराने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन अब तक संचालन शुरू नहीं हुआ। किसानों ने गन्ने का भाव 600 रुपये प्रति क्विंटल करने की मांग भी उठाई। किसानों का कहना है कि मिल चालू होने तक धरना जारी रहेगा।

... और पढ़ें