भाजपा प्रदेशाध्यक्ष अर्चना गुप्ता ने SIR पर कांग्रेस के आरोप खारिज किए

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भाजपा प्रदेशाध्यक्ष डॉ. अर्चना गुप्ता ने सोमवार को लोक निर्माण विभाग विश्राम गृह में आयोजित प्रेसवार्ता में एसआईआर को लेकर कांग्रेस के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि कांग्रेस संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाकर भ्रम फैलाने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग स्पष्ट कर चुका है कि एसआईआर समेत आयोग के सभी फैसले पूर्ण आयोग की सर्वसम्मति से लिए गए हैं।

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