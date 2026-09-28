Palwal News: लूटपाट और मारपीट की प्राथमिकी दर्ज

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होडल।

हसनपुर थाना क्षेत्र के गांव कांवरका में युवक से लूटपाट, मारपीट और जान से मारने की धमकी देने की शिकायत पर पुलिस ने जांच के बाद प्राथमिकी दर्ज की है। कांवरका निवासी प्रदीप ने मंगलवार को पुलिस से शिकायत की थी कि 17 सितंबर की शाम उसका भाई कुलदीप घर से टहलने निकला था। सरपंच के घर के पास राहुल, सुमित, सुलेन्द्र, हिमांशु, दीपक और दो-तीन अन्य युवकों ने उसे घेर लिया। शिकायत में आरोप लगाया गया कि आरोपियों ने कुलदीप की जेब से 1,750 रुपये निकाल लिए और लोहे की रॉड व लाठी-डंडों से मारपीट की। घायल को होडल के सरकारी अस्पताल से पलवल रेफर किया गया था। हसनपुर थाना प्रभारी विजय पाल ने बताया कि जांच शुरू कर दी है।