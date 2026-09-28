सेवा संकल्प अभियान के तहत जगह-जगह की गई जागरूकता

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सेवा संकल्प अभियान के तहत सोमवार को पलवल, होडल और हथीन क्षेत्र में विभिन्न स्थानों पर नुक्कड़ नाटकों का आयोजन किया गया। नमो सेवा अनकही कहानियां मॉड्यूल के तहत आयोजित इन कार्यक्रमों में कलाकारों ने नाट्य मंचन के माध्यम से लोगों को सेवा, जनकल्याणकारी योजनाओं, सामाजिक जागरूकता और राष्ट्र निर्माण का संदेश दिया।

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