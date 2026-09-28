विश्व रेबीज दिवस पर जिला नागरिक अस्पताल में जागरूकता कार्यक्रम, बचाव के बताए उपाय

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विश्व रेबीज दिवस के अवसर पर जिला नागरिक अस्पताल में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। मरीजों और स्वास्थ्यकर्मियों को रेबीज के खतरे, लक्षण और बचाव के उपायों की जानकारी दी गई। चिकित्सकों ने कुत्ते, बिल्ली या बंदर के काटने अथवा खरोंचने पर तुरंत चिकित्सकीय सलाह लेने और समय पर टीकाकरण कराने की अपील की। साथ ही घाव पर घरेलू चीजें लगाने और झाड़-फूंक से बचने की सलाह दी गई।

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