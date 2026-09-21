पलवल मंडी में 1509 बासमती धान की आवक शुरू, जानें भाव

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पलवल की अनाज मंडी में 1509 किस्म के बासमती धान की आवक शुरू हो गई है। सोमवार शाम तक करीब 1847 क्विंटल धान मंडी पहुंच चुका है। किसानों को इस बार पिछले साल के मुकाबले बेहतर भाव मिल रहे हैं। 1509 धान के भाव 3750 रुपये प्रति क्विंटल तक पहुंच गए हैं। वहीं, सरकारी खरीद एक अक्टूबर से शुरू होने की संभावना है।

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