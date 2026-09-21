पलवल में 59वीं राज्य स्तरीय खो-खो प्रतियोगिता का शुभारंभ, 900 बालिका खिलाड़ी ले रहीं हिस्सा

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पलवल के नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंडोर स्टेडियम में 59वीं राज्य स्तरीय विद्यालय खो-खो प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम ने प्रतियोगिता का उद्घाटन किया। तीन दिवसीय प्रतियोगिता में प्रदेशभर से 14, 16 और 17 वर्ष आयु वर्ग की करीब 900 बालिका खिलाड़ी हिस्सा ले रही हैं। खेल मंत्री ने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हुए मेहनत, अनुशासन और नशे से दूर रहने का संदेश दिया।

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