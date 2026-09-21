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सेवा संकल्प अभियान के तहत नागरिकों की जांच

Mon, 21 Sep 2026 08:21 PM IST
Akash Dubey
Akash Dubey Akash Dubey
Updated Mon, 21 Sep 2026 08:21 PM IST
Screening of citizens under Seva Sankalp Abhiyan
सेवा संकल्प अभियान के तहत सोमवार को जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की ओर से नागरिकों की स्वास्थ्य जांच एवं स्क्रीनिंग की गई। उपायुक्त डॉ. जयेन्द्र सिंह छिल्लर के मार्गदर्शन में आयोजित कार्यक्रम में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने लोगों की आवश्यक जांच की और उन्हें स्वस्थ जीवनशैली अपनाने के लिए जागरूक किया।
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