Palwal News: सिटी लॉजिस्टिक्स प्लान पर प्राधिकरण ने मांगे सुझाव
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 22 Sep 2026 01:44 AM IST
Updated Tue, 22 Sep 2026 01:44 AM IST
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नोएडा। औद्योगिक सेक्टरों के लिए नोएडा प्राधिकरण सिटी लॉजिस्टिक्स प्लान तैयार कर रहा है। इसका प्रारूप तैयार हो चुका है। इस पर आपत्ति-सुझाव के लिए प्रमुख विभागों की सोमवार को बैठक हुई। सेक्टर-96 स्थित प्राधिकरण के प्रशासनिक भवन के बोर्ड रूम में हुई बैठक में प्रशासन, ट्रैफिक, परिवहन, जीएसटी, उद्योग केंद्र समेत अन्य विभागों के अधिकारी शामिल हुए। शहर में विभिन्न उद्योगों के वेयरहाउस, स्टोर, ट्रांसपोर्ट नगर और सब्जी मंडी संचालित हैं। इसके बावजूद औद्योगिक सेक्टरों, बड़े बाजारों और मॉल तक सामान पहुंचाने के लिए कोई रूट तय नहीं है। ट्रक स्टैंड जैसी बुनियादी व्यवस्था भी उपलब्ध नहीं है। नो-एंट्री का समय निर्धारित होने के कारण भी माल ढुलाई प्रभावित होती है।
प्राधिकरण के ओएसडी क्रांति शेखर सिंह ने बताया कि प्लान में जाम लगने वाली जगहों को शामिल किया गया है। इसके साथ ही अलग-अलग सड़क की गति सीमा, नो- एंट्री का समय भी दर्शाया गया है। ब्यूरो
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प्राधिकरण के ओएसडी क्रांति शेखर सिंह ने बताया कि प्लान में जाम लगने वाली जगहों को शामिल किया गया है। इसके साथ ही अलग-अलग सड़क की गति सीमा, नो- एंट्री का समय भी दर्शाया गया है। ब्यूरो
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