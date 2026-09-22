Palwal News: निरीक्षण के लिए बकास में आवेदन, दिसंबर से सेवा शुरू होने की संभावना

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15 जून से शुरू है घरेलू उड़ान सेवामाई सिटी रिपोर्टरयमुना सिटी। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के लिए प्रबंधन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। इसके लिए नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो (बकास) की मंजूरी और एनओसी की जरूरत होती है। बकास के निरीक्षण के लिए आवेदन किया जा चुका है। माना जा रहा है कि बकास की टीम अक्तूबर में निरीक्षण करेगी। ऐसे में एयरपोर्ट प्रबंधन टर्मिनल के काम को तेजी से पूरा कर रहा है।एयरपोर्ट के उद्घाटन के बाद 15 जून से इंडिगो और अकासा एयर यात्रियों को देश के प्रमुख शहरों तक पहुंचा रहा है। अब अंतरराष्ट्रीय यात्राओं की तैयारी है। अंतरराष्ट्रीय टर्मिनल की सिर्फ फिनिशिंग ही बाकी है, जो एक सप्ताह में हो जाएगा। उड़ान शुरू होने के बाद दिल्ली, एनसीआर, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों को विदेश यात्रा के लिए एक और विकल्प मिलेगा। दिसंबर में एयरपोर्ट से पहली अंतरराष्ट्रीय उड़ान की संभावना जताई जा रही है।नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर अभी सिर्फ पहले चरण का काम पूरा हुआ है। इसकी सालाना यात्रियों की क्षमता 1.2 करोड़ है, जो चारों चरण के काम पूरे होने के बाद 7.2 करोड़ हो जाएगी।बकास एयरपोर्ट पर सुरक्षा मानकों, व्यवस्थाओं और यात्रियों की सुविधाओं का ध्यान रखते हुए निरीक्षण करता है। इंटरनेशनल टर्मिनल से जुड़े सुरक्षा मानकों की जांच इस निरीक्षण में सबसे अहम रहती है। जांच टीम यात्रियों की आवाजाही, एयरलाइन संचालन, ग्राउंड हैंडलिंग, बैगेज जांच और सुरक्षा व्यवस्था के बीच समन्वय समेत अन्य सभी मानकों की जांच के बाद ही अपना निर्णय लेती है। दूसरी ओर, एयरपोर्ट अधिकारियों का दावा है कि सारी तैयारियां पूरी हैं। निरीक्षण के तुरंत बाद उड़ान के लिए मंजूरी मिल जाएगी।