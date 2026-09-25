{"_id":"6ab69691dad502ca270092f5","slug":"video-narnaul-women-filing-complaints-that-differ-from-the-actual-issues-652-cases-registered-at-the-womens-police-station-this-year-2026-09-25","type":"video","status":"publish","title_hn":"नारनौल: मसला कुछ और, शिकायत कुछ और ही दे रही महिलाएं, महिला थाने में इस साल 652 मामले","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

नारनौल। महिला थाना में इस साल अब तक महिलाओं से संबंधित कुल 652 शिकायतें दर्ज की गईं हैं। इनमें से आधे से अधिक मामले घरेलू क्लेश, विशेषकर सास-बहू के बीच तू-तू मैं-मैं, शराब के नशे में मारपीट, दहेज उत्पीड़न और आपसी अनबन के दर्ज हुए। पुलिस आंकड़ों के अनुसार अधिकतर मामलों में महिला की पीड़ा होती कुछ और है और शिकायत उसके उलट ही मिलती हैं। काउंसलिंग से सुलझ रहे विवाद: महिला थाना की निरीक्षक मंजूषा की सूझबूझ और तजुर्बे से 652 ऐसे गंभीर मामलों में से अब तक 526 परिवारों को टूटने से बचाया है। काउंसलिंग के दौरान दोनों पक्षों की बातें एकांत में सुनी जाती हैं और उन्हें पूरी तरह से गुप्त रखा जाता है। आमतौर पर 2 से 3 काउंसलिंग में समझौता हो जाता है, लेकिन कुछ पेचीदा मामलों में 4 से अधिक काउंसलिंग सत्र आयोजित करने पड़ते हैं। जून में आए सर्वाधिक मामले: आंकड़ों के अनुसार, थाने में सबसे ज्यादा 105 मामले मई व 105 ही मामले जुलाई में दर्ज किए गए, जबकि जनवरी में सबसे कम 34 मामले सामने आए थे। वर्तमान में 53 मामलों में काउंसलिंग प्रक्रिया जारी है, जबकि 73 मामले एडीआर सेंटर भेजे गए हैं।हमारी कोशिश रहती है कि कोई भी परिवार न टूटे। सास अपनी बहू को बेटी और बहू अपनी सास को मां समझे, तो घरेलू विवाद खत्म हो जाएंगे। महिलाओं से अपील है कि घर में जो बात हो वो ही थाने में बताएं, अनर्गल मामले दर्ज न करवाएं, क्यों कि इससे किसी की जिंदगी भी बर्बाद हो सकती है। एक महिला की शादी को 10 साल हो चुके हैं, हाल ही में उसकी ननद ने लव मैरिज कर ली। जिससे परिवार के सदस्य नाराज चल रहे थे, लेकिन कुछ माह बाद ननद का आना-जाना शुरू हो गया। जिससे महिला नाराज हो गई और दवाई लाने का बहाना बनाकर मायके चली गई। कुछ दिन बाद महिला ने पति व ससुराल पक्ष पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने की शिकायत दी। महिला थाने में काउंसलिंग के दौरान पति-पत्नी व दोनों पक्षों का समझा-बुझा कर मामले का निपटान किया गया। एक महिला की शादी वर्ष 2010 में हुई थी व शादी के करीब 16 साल बाद महिला थाने में पति व ससुराल पक्ष के विरुद्ध दहेज के लिए प्रताड़ित करने की शिकायत दी थी। महिला थाने में काउंसलिंग के दौरान पता चला की महिला व पति के बीच कोई समस्या नहीं थी, लेकिन महिला सास-ससुर से अलग रहना चाहती थी। जिसके बाद महिला व दोनों पक्षों को समझा-बुझा कर मामले का निपटान किया गया।

... और पढ़ें