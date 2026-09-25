{"_id":"6ab6969cc0e1dfbfb70fc2c6","slug":"video-service-camps-set-up-at-three-locations-under-the-seva-sankalp-abhiyan-service-pledge-campaign-2026-09-25","type":"video","status":"publish","title_hn":"नारनौल: सेवा संकल्प अभियान के तहत तीन जगह लगे सेवा शिविर","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

नारनौल। सेवा संकल्प अभियान के तहत शुक्रवार को नारनौल व सिहमा क्षेत्र में तीन जगह शिविर लगाए गए। नगर परिषद कार्यालय, खंड कार्यालय और खंड कार्यालय सिहमा में सुबह से ही प्रशासनिक टीमें डटी रहीं और ग्रामीणों को योजनाओं की जानकारी देने में जुटी रहीं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के निर्देश पर जिले में यह अभियान लगातार चलाया जा रहा है। कैंप में मौजूद अधिकारियों व कर्मचारियों ने लोगों को सरकार की योजनाओं के बारे में बताया और मौके पर ही पात्र लाभार्थियों के फॉर्म भरवाए। सबसे ज्यादा रुझान दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना को लेकर रहा। हाल ही में इस योजना की वार्षिक आय सीमा 1.80 लाख रुपये कर दी गई है, जिससे बड़ी संख्या में महिलाएं इसके दायरे में आ गई हैं और पंजीकरण कराने पहुंच रही हैं। साथ ही मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के आवेदन भी बड़ी संख्या में लिए गए। शिविरों में लोगों ने अपनी दिक्कतें भी बताईं। जो शिकायतें मौके पर सुलझाई जा सकती थीं, उनका तुरंत निपटारा किया गया, वहीं बाकी को संबंधित विभागों को भेज दिया गया। अब 26 सितंबर को यादव धर्मशाला नारनौल, खोडमा की एससी चौपाल और सिहमा की धर्मशाला में शिविर लगेंगे। जिला समाज कल्याण अधिकारी अमित शर्मा ने बताया कि 20 सितंबर से शुरू यह अभियान 14 अक्टूबर तक जिले के हर खंड व नगर निकाय क्षेत्र में चलेगा, ताकि हर पात्र व्यक्ति को उसके गांव-मोहल्ले में ही योजनाओं का लाभ मिल सके और दफ्तरों के चक्कर न काटने पड़ें।

... और पढ़ें