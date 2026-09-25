{"_id":"6ab6a8ffec556972ab065c9e","slug":"video-narnaul-led-by-dr-rajvati-yadav-the-mahila-congress-reached-chandigarh-and-registered-its-protest-2026-09-25","type":"video","status":"publish","title_hn":"नारनौल: डॉ. राजवती यादव के नेतृत्व में महिला कांग्रेस ने चंडीगढ़ पहुंचकर दर्ज कराया विरोध","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

नारनौल। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस के आह्वान पर शुक्रवार को मुख्य चुनाव अधिकारी कार्यालय का घेराव किया गया। महिला कांग्रेस ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे और गिरफ्तारी की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। इस दौरान डॉ. राजवती यादव के नेतृत्व में महेंद्रगढ़ से महिला कांग्रेस टीम भी पहुंची। प्रदर्शन में महिला कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष पर्ल चौधरी के नेतृत्व में प्रदेशभर से पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुईं। महेंद्रगढ़ की महिला कांग्रेस टीम ने भी इसमें भाग लिया। डॉ. राजवती यादव ने कहा कि लोकतंत्र में जनता का वोट सर्वोच्च है। चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता और पारदर्शिता पर जनता का विश्वास कायम रहना जरूरी है। उन्होंने कांग्रेस द्वारा उठाए जा रहे सवालों का पारदर्शी जवाब मांगा। राहुल गांधी ने हाल ही में ''वोट चोरी'' को गंभीर मुद्दा बताते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग की थी।

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