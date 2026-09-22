{"_id":"6ab2ac62aaa2a720880e25d0","slug":"video-narnaul-170-villagers-underwent-check-ups-at-a-free-health-camp-2026-09-22","type":"video","status":"publish","title_hn":"नारनौल: निशुल्क स्वास्थ्य शिविर में 170 ग्रामीणों ने करवाई जांच","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

नारनौल। रेड क्रॉस सोसाइटी नारनौल और सहगल फाउंडेशन के सहयोग से ग्राम जांजड़ियावास में निशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। इसमें 170 ग्रामीणों का स्वास्थ्य परीक्षण कर उन्हें चिकित्सकीय परामर्श, उपचार और दवाइयां दी गईं। नारनौल के निजी अस्पताल से डॉ. एकता ने ग्रामीणों की स्वास्थ्य जांच की। वहीं, भारती और राजेश ने बच्चों का परीक्षण किया। शिविर में ग्रामीणों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहने और समय पर उपचार लेने के लिए प्रेरित किया गया। 60 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों के लिए कमर बेल्ट, पट्टा और कान की सुनने की मशीन के लिए पंजीकरण किया गया। टीबी रोग और सरकार की स्वास्थ्य योजनाओं के बारे में भी जानकारी दी गई। सहगल फाउंडेशन और रेड क्रॉस के सदस्यों ने शिविर को सफल बनाने में सहयोग किया।

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