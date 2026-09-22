फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Mahendragarh/Narnaul News ›   Water is not reaching the tail end of the minor canal; crops are on the verge of withering.

Mahendragarh-Narnaul News: माइनर की टेल तक नहीं पहुंच रहा पानी, फसलें सूखने के कगार पर

Tue, 22 Sep 2026 02:14 AM IST
रोहतक ब्यूरो
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Tue, 22 Sep 2026 02:14 AM IST
विज्ञापन
Water is not reaching the tail end of the minor canal; crops are on the verge of withering.
फोटो 2 नरवाना। माइनर की टेल तक नहीं पहुंचने पर समस्या बताते हुए ग्रामीण। स्रोत ग्रामीण। - फोटो : credit
नरवाना। गांव जुलहेड़ा के किसानों ने माइनर की टेल तक पर्याप्त सिंचाई का पानी नहीं पहुंचने की समस्या को लेकर मुख्यमंत्री कार्यालय और सिंचाई विभाग से समाधान की मांग की है।
विज्ञापन

किसानों गुरमीत, दलबीर, सूरजभान नंबरदार, रामफल, कृष्णा, होशियार सिंह, अंग्रेज का कहना है कि लंबे समय से माइनर की टेल पर पानी नहीं पहुंच रहा है जिससे खेतों में खड़ी फसलों की सिंचाई प्रभावित हो रही है। गांव के तालाब भी सूख चुके हैं जिसके कारण पशुओं के लिए पीने के पानी की समस्या बनी हुई है।
विज्ञापन

समस्या को लेकर किसान नरवाना में आयोजित समाधान शिविर में पहुंचे। यहां नायब तहसीलदार रणधीर सिंह ने किसानों की शिकायत सुनी और संबंधित विभाग के कर्मचारियों से बातचीत कर समस्या के समाधान का आश्वासन दिया।
विज्ञापन
विज्ञापन

गांव के पूर्व सरपंच धर्मवीर और वीरेंद्र नैन ने बताया कि किसान सिंचाई विभाग के एसई, एसडीओ और एक्सईएन को कई बार लिखित शिकायत दे चुके हैं। इसके अलावा सीएम विंडो पर भी शिकायत दर्ज करवाई गई लेकिन समस्या का स्थायी समाधान नहीं हुआ।

किसानों ने बताया कि पानी के अभाव में फसलें सूखने की स्थिति में हैं और उन्हें आर्थिक नुकसान की चिंता सता रही है। ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री से हस्तक्षेप कर सिंचाई विभाग के अधिकारियों को माइनर की टेल तक पर्याप्त पानी पहुंचाने के निर्देश देने की मांग की।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed