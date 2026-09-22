{"_id":"6ab2aca0c70f8b8b3109cc5b","slug":"video-narnaul-bed-admissions-admission-to-26-seats-74-still-vacant-2026-09-22","type":"video","status":"publish","title_hn":"नारनौल बीएड दाखिला: 26 सीटों पर प्रवेश, 74 अभी भी रिक्त","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

नारनौल। राजकीय शिक्षण महाविद्यालय में बीएड के प्रथम चरण की काउंसिलिंग के तहत दाखिला प्रक्रिया जारी है। मंगलवार तक कुल 100 सीटों में से 26 पर प्रवेश हो चुका है, जबकि 74 सीटें अभी भी रिक्त हैं महाविद्यालय में बीएड की कुल 100 सीटें उपलब्ध हैं। इनमें कला और वाणिज्य संकाय के लिए 50 सीटें निर्धारित हैं। विज्ञान संकाय के लिए भी 50 सीटें उपलब्ध हैं। प्रथम चरण में कला और वाणिज्य संकाय में 13 सीटों पर दाखिले हुए हैं। इसी तरह विज्ञान संकाय में भी 13 सीटों पर प्रवेश हुए हैं। 23 सितंबर को अवकाश रहेगा। रिक्त सीटों पर दाखिले अब 24 सितंबर को किए जाएंगे। इसके बाद 26 सितंबर से दूसरे चरण की काउंसिलिंग शुरू होगी। राजकीय शिक्षण महाविद्यालय में कुल 100 बीएड सीटें हैं। इनमें कला व वाणिज्य संकाय के लिए 50 और विज्ञान संकाय के लिए 50 सीटें हैं। प्रथम चरण में दोनों संकायों में 13-13 सीटों पर दाखिले हुए हैं। शेष रिक्त सीटों पर प्रवेश 24 सितंबर को होंगे। दूसरे चरण की काउंसिलिंग 26 सितंबर से शुरू होगी।

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