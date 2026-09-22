फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Mahendragarh/Narnaul News ›   Shrimad Bhagwat Katha begins at Apna Park in Gandhi Nagar

Mahendragarh-Narnaul News: गांधी नगर के अपना पार्क में श्रीमद्भागवत कथा का शुभारंभ

Tue, 22 Sep 2026 02:15 AM IST
रोहतक ब्यूरो
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Tue, 22 Sep 2026 02:15 AM IST
विज्ञापन
Shrimad Bhagwat Katha begins at Apna Park in Gandhi Nagar
फोटो 21जेएनडी21-गांधी नगर स्थित अपना पार्क में श्रीमद्भागवत पूजन में शामिल राजकुमार गोयल, मुख्य - फोटो : credit
जींद। गांधी नगर स्थित अपना पार्क में सोमवार को श्रीमद्भागवत कथा का शुभारंभ सोमवार को हुआ। शुभारंभ से पहले श्रीमद्भागवत का विधिवत पूजन किया गया। इसमें यजमान के रूप में गांधी नगर निवासी लोकेश गर्ग और ईशा गर्ग शामिल हुए। श्रीमद्भागवत कथा का वाचन बरसाना धाम से पहुंचे कथा व्यास बृज किशोर ठाकुर महाराज कर रहे हैं। कथा के दौरान बृज किशोर ठाकुर महाराज ने भगवान श्रीकृष्ण की महिमा, श्रीमद्भागवत के महत्व और धर्म एवं भक्ति के मार्ग पर चलने का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि श्रीमद्भागवत महापुराण केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि मनुष्य को जीवन के उद्देश्य की ओर ले जाने वाला मार्गदर्शक है। उन्होंने कहा कि कलियुग में भगवान के नाम का स्मरण भक्ति का सरल साधन है। कथा व्यास ने भक्त प्रह्लाद, ध्रुव चरित्र और भगवान श्रीकृष्ण की बाल लीलाओं सहित विभिन्न धार्मिक प्रसंगों का वर्णन किया। प्रसंगों के दौरान श्रद्धालु भावविभोर नजर आए। उन्होंने कहा कि आगामी दिनों में भी विभिन्न धार्मिक प्रसंगों के माध्यम से श्रद्धालुओं को आध्यात्मिक ज्ञान और भक्ति का संदेश दिया जाएगा। इस अवसर पर अखिल भारतीय अग्रवाल समाज हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष राजकुमार गोयल, सुनीता गर्ग, अंजू सिंगला, संजय गर्ग, गौरव सिंगला, सानिया गर्ग और पंकज गोयल मौजूद रहे।
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed