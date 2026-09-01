{"_id":"6a96aaa1817db6cc4f06eaa5","slug":"video-martyr-ranvir-singh-paid-tribute-at-chhilro-memento-presented-to-the-family-2026-09-01","type":"video","status":"publish","title_hn":"छिलरो में शहीद रणवीर सिंह को श्रद्धांजलि, परिजनों को स्मृति चिह्न भेंट","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

नारनौल। निजामपुर के गांव छिलरो में शहीद रणवीर सिंह की पुण्यतिथि पर शहीद सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर परिजनों, ग्रामीणों और क्षेत्रवासियों ने उन्हें श्रद्धापूर्वक याद किया। शहीद रणवीर सिंह 40वीं बटालियन सीआरपीएफ में सेवाएं देते हुए 1 सितंबर 1980 को शहीद हुए थे। उनकी पुण्यतिथि पर यह समारोह आयोजित किया गया। गुरुग्राम से आए इंस्पेक्टर सूरत सिंह, हवलदार दिनेश कुमार और ड्राइवर कांस्टेबल जसप्रीत सिंह ने शहीद की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए। उन्होंने श्रद्धांजलि दी। इन अधिकारियों ने शहीद के परिजनों को स्मृति चिह्न भेंट कर सम्मानित भी किया। कार्यक्रम में शहीद रणवीर सिंह के बड़े बेटे मुख्तार सिंह और छोटे बेटे संजय सिंह मौजूद रहे। वक्ताओं ने कहा कि देश की रक्षा के लिए प्राणों का बलिदान देने वाले वीर जवानों का योगदान कभी भुलाया नहीं जा सकता। उनकी शहादत आने वाली पीढ़ियों को देशसेवा और राष्ट्रप्रेम की प्रेरणा देती रहेगी। यह समारोह शहीदों के प्रति सम्मान व्यक्त करने का एक माध्यम है।

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