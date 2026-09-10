संतुलित आहार से दूर होगा कुपोषण : माया
रोहतक ब्यूरो
Updated Thu, 10 Sep 2026 11:42 PM IST
Updated Thu, 10 Sep 2026 11:42 PM IST
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कनीना। महिला एवं बाल विकास विभाग के निर्देश पर गांव बचीनी के आंगनबाड़ी केंद्र में 9वें पोषण पखवाड़े का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता आंगनबाड़ी वर्कर माया देवी ने की। उन्होंने महिलाओं और किशोरियों को संतुलित आहार, एनीमिया से बचाव, गर्भवती महिलाओं के खानपान, नवजात के पहले 1000 दिनों के पोषण और मोटे अनाज के महत्व की जानकारी दी। आशा कार्यकर्ता सुमन देवी ने बताया कि कार्यक्रम में हेल्दी बेबी शो, पोषण रंगोली और पौष्टिक व्यंजनों की प्रदर्शनी लगाई गई। संवाद
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