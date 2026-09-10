Mahendragarh-Narnaul News: आयुष छात्रों ने की 15 साल बाद स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग

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छात्रों का कहना है कि करीब 15 वर्षों से स्टाइपेंड में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है जबकि इस दौरान महंगाई काफी बढ़ गई है।आयुष विद्यार्थियों को साढ़े चार वर्ष की पढ़ाई के बाद एक वर्ष की अनिवार्य इंटर्नशिप करनी होती है। इस दौरान वे अस्पताल में मरीजों के उपचार समेत विभिन्न चिकित्सकीय कार्य करते हैं। बाहर से आने वाले विद्यार्थियों को कमरे, भोजन और परिवहन पर काफी खर्च करना पड़ता है।छात्रों ने कहा कि एमबीबीएस और बीडीएस इंटर्न का स्टाइपेंड बढ़ाया जा चुका है, जबकि आयुष विद्यार्थियों को पुरानी राशि ही मिल रही है।उन्होंने मांग पूरी नहीं होने पर लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन जारी रखने की चेतावनी दी। बाद में प्राचार्य डॉ. श्रीनिवास गुज्जरवार को ज्ञापन सौंपा।