युवा संसद बढ़ाता है आत्मविश्वास : बीईओ
रोहतक ब्यूरो
Updated Thu, 10 Sep 2026 11:40 PM IST
Updated Thu, 10 Sep 2026 11:40 PM IST
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कनीना। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय दौंगड़ा अहीर में युवा संसद कार्यक्रम आयोजित हुआ। विद्यार्थियों ने संसद की कार्यवाही का प्रभावी मंचन करते हुए समसामयिक और जनहित के मुद्दों पर पक्ष-विपक्ष की भूमिका निभाई। मुख्य अतिथि बीईओ कनीना सुनील खुडानिया ने कहा कि ऐसे कार्यक्रमों से विद्यार्थियों में आत्मविश्वास, संवाद कौशल और नेतृत्व क्षमता विकसित होती है। चुनाव में एसआईआर व मतदाता सूची, आर्थिक भगोड़ों, शिक्षकों की कमी, शिक्षा सुधार और बिजली संशोधन विधेयक जैसे विषयों पर प्रश्नोत्तर व बहस हुई। संवाद
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