{"_id":"6a966fe952ad88550105745f","slug":"video-khatu-shyam-dandavat-yatra-renu-harivanshi-reached-chhilro-village-villagers-welcomed-her-2026-09-01","type":"video","status":"publish","title_hn":"खाटू श्याम दंडवत यात्रा: रेनू हरिवंशी छिलरो गांव पहुंची, ग्रामीणों ने किया स्वागत","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

झज्जर जिले के सुबाणां गांव से खाटू श्याम के लिए दंडवत यात्रा पर निकली रेनू हरिवंशी निजामपुर थाना क्षेत्र के छिलरो गांव पहुंची। ग्रामीणों ने उनका स्वागत किया। यात्रा का रात्रि विश्राम छिलरो में हुआ। ग्रामीणों ने यात्रियों के लिए भोजन, नहाने और ठहरने की व्यवस्था की। उन्होंने श्रद्धालुओं की सेवा का ध्यान रखा। सुबह रेनू हरिवंशी और उनके साथी अगले पड़ाव के लिए रवाना हो गए। रेनू हरिवंशी के पति ने यात्रा में सहयोग के लिए निजामपुर पुलिस, नारनौल पुलिस और आम जनता का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि पुलिस प्रशासन और स्थानीय लोगों के सहयोग से यात्रियों का उत्साह बढ़ रहा है। छिलरो गांव में ग्रामीणों के स्वागत और सेवा भाव की सराहना की गई। इस अवसर पर सरपंच विक्रम पहलवान, बल्लू प्रधान, भरत सिंह फौजी, विक्रम सिंह, अनूप सिंह, रणवीर सिंह और रणजीत सिंह फौजी सहित कई ग्रामीण मौजूद रहे। ग्रामीणों ने रेनू हरिवंशी की यात्रा के सफल होने की कामना की। उन्होंने खाटू श्याम धाम तक सुरक्षित पहुंचने की प्रार्थना की। यह दंडवत यात्रा क्षेत्र में चर्चा का विषय बनी हुई है।

... और पढ़ें