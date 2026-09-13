Mahendragarh-Narnaul News: मेनपाल भाजपा महेंद्रगढ़ के सह मीडिया प्रभारी बने

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मंडी अटेली। भारतीय जनता पार्टी ने मेनपाल यादव को जिला महेंद्रगढ़ का सह मीडिया प्रभारी नियुक्त किया है। इस नियुक्ति पर गांव छापड़ा सलीमपुर में ग्रामीणों ने उनका स्वागत किया। ग्रामीणों ने मेनपाल यादव का फूल-मालाओं से स्वागत कर उन्हें नई जिम्मेदारी के लिए बधाई दी। ग्रामीणों ने कहा कि यह छापड़ा सलीमपुर सहित पूरे क्षेत्र के लिए गौरव की बात है। इस अवसर पर राजेन्द्र पूर्व सरपंच, रामसिंह, ईश्वर, बहादुर सिंह, कुलदीप, मुन्ना लाल, नरेश, मुख्तयार सिंह सहित अनेक गणमान्य लोग उपस्थित रहे। संवाद