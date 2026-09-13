Mahendragarh-Narnaul News: जैलाफ गांव की बेटी डॉ. प्रिया शर्मा मेडिकल ऑफिसर नियुक्त

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नारनौल। गांव जैलाफ की डॉ. प्रिया शर्मा का हरियाणा स्वास्थ्य विभाग में मेडिकल ऑफिसर के पद पर चयन हुआ है। उनकी इस उपलब्धि से गांव और परिवार में खुशी का माहौल है। प्रिया शर्मा ने चिकित्सा क्षेत्र में यह महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल कर गांव और इलाके का नाम रोशन किया है। उनकी नियुक्ति सिरसा के एससीएच, डब्बा वाली में हुई है। उन्होंने वर्ष 2019 में रोहतक पीजीआई में एमबीबीएस में प्रवेश लिया था। वर्ष 2025 में पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने पहले ही प्रयास में मेडिकल ऑफिसर पद के लिए सफलता प्राप्त की। प्रिया शर्मा सुनीता शर्मा और रतन शर्मा की पुत्री हैं। वह दिवंगत पंडित रामानंद शर्मा की पोती हैं, जिनका सपना प्रिया को डॉक्टर बनाने का था। प्रिया ने अपनी मेहनत से यह सपना साकार किया है। प्रिया शर्मा के भाई दिवाकर शर्मा एम्स में सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट के पद पर कार्यरत हैं। उनकी मां सुनीता शर्मा आंगनबाड़ी केंद्र में आंगनबाड़ी वर्कर और बीएलओ हैं। संवाद