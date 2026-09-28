{"_id":"6aba5d60684de7973a016540","slug":"video-congresss-misinformation-campaign-regarding-the-mahendragarh-election-commission-bjp-launches-scathing-attack-on-rahul-gandhi-2026-09-28","type":"video","status":"publish","title_hn":"महेंद्रगढ़ चुनाव आयोग पर कांग्रेस का ‘भ्रम अभियान’, भाजपा का राहुल गांधी पर तीखा हमला","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

महेंद्रगढ़। चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली को लेकर कांग्रेस की ओर से उठाए जा रहे सवालों पर भाजपा ने तीखा पलटवार किया है। लोक निर्माण विश्राम गृह में आयोजित पत्रकारवार्ता में भाजपा जिला प्रमुख डॉ. राकेश कुमार और पूर्व जिला महामंत्री अमित मिश्रा ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि कांग्रेस राजनीतिक लाभ के लिए चुनाव आयोग की निष्पक्ष प्रक्रिया को लेकर जनता के बीच भ्रम की स्थिति पैदा करने का प्रयास कर रही है। डॉ. राकेश कुमार ने कहा कि मतदाता सूची को अपडेट करने और मतदाताओं के सत्यापन की प्रक्रिया चुनाव आयोग की निर्धारित व्यवस्था के तहत चल रही है। बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) घर-घर पहुंचकर मतदाताओं से संपर्क कर रहे हैं और आवश्यक जानकारियों का सत्यापन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब पूरी प्रक्रिया तय नियमों के तहत हो रही है तो उसके संबंध में भ्रम फैलाने के बजाय वास्तविक तथ्यों को जनता के सामने रखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग देश की संवैधानिक संस्था है और स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराना उसकी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। मतदाताओं के लिए आयोग की ओर से नाम की जांच, BLO से संबंधित जानकारी और चुनाव संबंधी शिकायत दर्ज कराने जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। ऐसे में किसी भी सवाल या आपत्ति के लिए आधिकारिक माध्यमों का इस्तेमाल किया जा सकता है। पूर्व जिला महामंत्री अमित मिश्रा ने राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस नेता लगातार चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाकर जनता के बीच एक विशेष धारणा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यदि कांग्रेस को चुनाव प्रक्रिया या मतदाता सूची को लेकर कोई आपत्ति है तो उसे सड़क और बयानबाजी के बजाय संवैधानिक तथा कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से उठाना चाहिए। अमित मिश्रा ने कहा कि चुनाव आयोग की ओर से आयुक्तों की बैठक के बाद स्थिति स्पष्ट की जा चुकी है। इसके बावजूद राजनीतिक आरोपों को लगातार आगे बढ़ाना लोकतांत्रिक संस्थाओं के प्रति लोगों के विश्वास को प्रभावित कर सकता है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में चुनाव प्रक्रिया की विश्वसनीयता बनाए रखना केवल चुनाव आयोग की नहीं, बल्कि राजनीतिक दलों और प्रत्येक मतदाता की भी जिम्मेदारी है। भाजपा नेताओं ने मतदाताओं से अपील की कि वे सोशल मीडिया पर प्रसारित होने वाले अपुष्ट दावों और अफवाहों पर भरोसा न करें। मतदाता सूची या चुनाव प्रक्रिया से जुड़ी किसी भी जानकारी के लिए निर्वाचन आयोग के आधिकारिक पोर्टल और निर्धारित माध्यमों से ही जानकारी प्राप्त करें। ------------ - काग्रेस पर लगाया जनता को गुमराह करने का आरोप पत्रकारवार्ता में भाजपा कार्यकर्ताओं ने भी कांग्रेस पर राजनीतिक मुद्दे को लेकर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया और कहा कि मतदाता सत्यापन की प्रक्रिया को राजनीतिक रंग देने के बजाय चुनावी व्यवस्था को मजबूत करने में सहयोग किया जाना चाहिए।

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