नारनौल: खेलकूद प्रतियोगिता में दीपिका ने 200 व 400 मीटर दौड़ में मारी बाजी

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नारनौल। राजकीय महिला महाविद्यालय, नारनौल में आयोजित 38वीं वार्षिक दो दिवसीय खेलकूद प्रतियोगिता के पहले दिन छात्राओं ने विभिन्न स्पर्धाओं में शानदार प्रदर्शन किया। 400 मीटर दौड़ में एमए अंग्रेजी प्रथम वर्ष की दीपिका ने प्रथम स्थान हासिल किया। एमए हिंदी अंतिम वर्ष की निशु द्वितीय और बीएससी तृतीय वर्ष की सोनू तृतीय रही। 200 मीटर दौड़ में भी दीपिका ने प्रथम स्थान प्राप्त किया, जबकि एमए जियोग्राफी प्रथम वर्ष की ज्योति द्वितीय और बीए प्रथम वर्ष की अंजू बाला तृतीय रही।

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