कुरुक्षेत्र में अतिथि अध्यापकों पर बल प्रयोग, वाटर कैनन चलाने के बाद फिर जुटे शिक्षक

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कुरुक्षेत्र। सीएम आवास का घेराव करने जा रहे अतिथि अध्यापकों पर हरियाणा पुलिस ने वाटर कैनन का प्रयोग किया। इस दौरान पुलिस ने हल्का बल प्रयोग भी किया, जिसके बाद कुछ देर के लिए शिक्षक तितर-बितर हो गए। हालांकि, वाटर कैनन बंद होने के बाद अतिथि अध्यापक दोबारा जिंदल चौक पर एकजुट हो गए और घेराव के लिए आगे बढ़ने की तैयारी करने लगे।

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