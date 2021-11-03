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हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, शिमला के प्रो. संजय संधू मुख्य वक्ता होंगे। वहीं, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के सहयोग से नशामुक्त युवा, विकसित भारत विषय पर संवाद होगा।दूसरों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना ही प्रभावी नेतृत्व : डॉ. नम्रताकुरुक्षेत्र। आईबी पीजी महाविद्यालय, पानीपत में कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के यूजीसी-मालवीय मिशन शिक्षक प्रशिक्षण केंद्र के सहयोग से आयोजित 39वें आठ दिवसीय अभिमुखीकरण एवं जागरूकता कार्यक्रम के दूसरे दिन शैक्षणिक नेतृत्व, सुशासन और प्रबंधन पर सत्र हुए। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर के शिक्षक प्रशिक्षण केंद्र की निदेशक डॉ. नम्रता ने कहा कि प्रभावी नेतृत्व दूसरों को आगे बढ़ने और क्षमताओं का बेहतर उपयोग करने के लिए प्रेरित करता है।बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के निदेशक प्रो. आनंद वर्द्धन शर्मा ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन के लिए पारदर्शी प्रशासन, कुशल प्रबंधन और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को जरूरी बताया। प्राचार्य डॉ. सतवीर सिंह ने प्रो. प्रीति जैन का आभार जताया। संयोजक डॉ. हिमांशी के अनुसार, देशभर के 65 शिक्षक भाग ले रहे हैं।