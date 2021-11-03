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उन्होंने दोहराया कि जब तक गन्ने का भाव 600 रुपये प्रति क्विंटल नहीं किया जाता, किसान आंदोलन से पीछे नहीं हटेंगे। चढूनी ने धरने के दौरान किसानों के साथ पुलिस की ओर से की गई धक्का-मुक्की की निंदा करते हुए प्रशासन को चेतावनी दी कि शांतिपूर्ण तरीके से धरना दे रहे किसानों को उकसाने का प्रयास न किया जाए। उन्होंने कहा कि सरकार को आंदोलन दबाने के बजाय किसानों की मांग पर गंभीरता से विचार करना चाहिए।संगठन ने दो दिसंबर को मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि सरकार चाहे तो इससे पहले बातचीत कर मांग मान सकती है। पुलिस बल या अन्य इंतजामों से किसान डरने वाले नहीं हैं। किसान जेल जाने, लाठियां खाने और गिरफ्तारियां देने के लिए तैयार हैं। धरने में ब्लॉक प्रधान हरकेश खानपुर, सोनू, बलदेव सिंह, गुरविंदर, रुपिंदर, जगदीप, विकास, राजिंदर, जसविंदर, जगीर सिंह, दिलबाग सिंह, कुलदीप, जगीर और जगदीप सहित बड़ी संख्या में किसान मौजूद रहे।