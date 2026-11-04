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Hindi News ›   Video ›   Haryana ›   Kurukshetra News ›   Fog persisted in Kurukshetra until 8 AM; the cold began to intensify.

कुरुक्षेत्र में सुबह आठ बजे तक छाई रही धुंध, बढ़ने लगी ठंड

Wed, 04 Nov 2026 04:28 PM IST
सुनील कुमार
Sunil Kumar सुनील कुमार
Updated Wed, 04 Nov 2026 04:28 PM IST
Fog persisted in Kurukshetra until 8 AM; the cold began to intensify.
कुरुक्षेत्र। जिले में ठंड लगातार बढ़ रही है। दूसरे दिन बुधवार को भी सुबह के समय धुंध दिखाई दी। सुबह करीब 8:00 बजे तक धुंध के चलते वाहन चालकों को भी कुछ परेशानी का सामना करना पड़ा। वही सुबह शाम ठंड भी बढ़ने लगी है। बुधवार को अधिकतम तापमान 30 डिग्री व न्यूनतम 21 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। करीब 5 किलोमीटर प्रति घंटा गिरफ्तार से हवाएं भी चल रही है। दिन में धूप खिलने की भी संभावना है।
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