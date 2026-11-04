{"_id":"6aeb0fc1596700f1700b885a","slug":"video-fog-persisted-in-kurukshetra-until-8-am-the-cold-began-to-intensify-2026-11-04","type":"video","status":"publish","title_hn":"कुरुक्षेत्र में सुबह आठ बजे तक छाई रही धुंध, बढ़ने लगी ठंड","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

कुरुक्षेत्र। जिले में ठंड लगातार बढ़ रही है। दूसरे दिन बुधवार को भी सुबह के समय धुंध दिखाई दी। सुबह करीब 8:00 बजे तक धुंध के चलते वाहन चालकों को भी कुछ परेशानी का सामना करना पड़ा। वही सुबह शाम ठंड भी बढ़ने लगी है। बुधवार को अधिकतम तापमान 30 डिग्री व न्यूनतम 21 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। करीब 5 किलोमीटर प्रति घंटा गिरफ्तार से हवाएं भी चल रही है। दिन में धूप खिलने की भी संभावना है।

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